PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0874 Frankfurt - Innenstadt: Vermisste Person

POL-F: 250823 - 0874 Frankfurt - Innenstadt: Vermisste Person
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt (ots)

(rü) Seit Mittwoch, dem 20.08.2025 gegen 08:00 Uhr, wird der 80-jährige Harald Theodor K. aus einem Seniorenheim in der Seilerstraße vermisst. Zuletzt gesehen wurde er im Flur des Seniorenheims, als er gerade auf dem Weg zu einer Apotheke war. Aufgrund schlechter Mobilität ist Hr. K. auf einen Rollator angewiesen. Seit dem Verlassen des Seniorenheims wurde der Vermisste nicht mehr gesehen. Er könnte sich aufgrund seines Zustandes in einer hilflosen Lage befinden. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180cm groß mit einer schlanken Figur. Vermutlich führt er einen Rollator mit sich.

Wer hat Herrn K. noch nach dem 20.08.2025, 08:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755-51199 bzw. -53110 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 23.08.2025 – 10:42

    POL-F: 250823 - 0873 Frankfurt - Innenstadt: Flüchtige Person festgenommen

    Frankfurt (ots) - (rü) In den gestrigen späten Abendstunden (22.August 2025) nahmen Polizisten einen flüchtenden Mann fest. Ein Streifenteam entschloss sich gegen 22:25 Uhr, den Mann in der Kurt-Schumacher-Straße einer Personenkontrolle zu unterziehen. Als er die Beamten erblickte, ergriff der 29-Jährige umgehend zu Fuß die Flucht und stieß hierbei zwei ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 21:29

    POL-F: 250822 - 0872 Frankfurt - Westend: Auseinandersetzung im Grüneburgpark

    Frankfurt (ots) - (rü) Am heutigen späten Nachmittag (22.August 2025) kam es im Bereich einer Versammlung im Grüneburgpark zu einer Auseinandersetzung. Zunächst kam es zwischen Teilnehmern der Versammlung und einer weiteren Gruppe, die nicht an der Versammlung teilnahm, zu einer verbalen Auseinandersetzung mit Bezug auf den aktuellen Nahost-Konflikt. Im weiteren ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 13:53

    POL-F: 250822 - 0871 Gelnhausen / Frankfurt: Vermisstenmeldung

    Frankfurt (ots) - Wo ist Andrea E.? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 53-jährigen Vermissten. Frau E. ist 1,79 Meter groß und von schlanker Statur, sie hat lange dunkle Haare. Sie schminkt sich oft sehr auffällig. Letztmalig wurde die 53-Jahre alte Frau am Montag, gegen 15.30 Uhr, in der Kurfürstenstraße in Schlüchtern gesehen. Seitdem ist sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren