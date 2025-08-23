Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0874 Frankfurt - Innenstadt: Vermisste Person

(rü) Seit Mittwoch, dem 20.08.2025 gegen 08:00 Uhr, wird der 80-jährige Harald Theodor K. aus einem Seniorenheim in der Seilerstraße vermisst. Zuletzt gesehen wurde er im Flur des Seniorenheims, als er gerade auf dem Weg zu einer Apotheke war. Aufgrund schlechter Mobilität ist Hr. K. auf einen Rollator angewiesen. Seit dem Verlassen des Seniorenheims wurde der Vermisste nicht mehr gesehen. Er könnte sich aufgrund seines Zustandes in einer hilflosen Lage befinden. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 180cm groß mit einer schlanken Figur. Vermutlich führt er einen Rollator mit sich.

Wer hat Herrn K. noch nach dem 20.08.2025, 08:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 755-51199 bzw. -53110 oder jede andere Polizeidienststelle.

