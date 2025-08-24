Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250823 - 0876 Frankfurt - Eckenheim: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am Freitagabend (22.August 2025) kam es in der Schottener Straße zu einem schweren Raub.

Ein Ehepaar stieg gegen 20:00 Uhr gerade aus ihrem abgeparkten Auto in der Schottener Straße aus, als sich zwei männliche Täter annäherten. Einer der beiden Täter (Täter 1) versuchte der 53-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Diese wehrte sich und fiel hierbei zu Boden. Daraufhin soll der zweite männliche Täter (Täter 2) die Frau mit einer Pistole bedroht haben. Infolgedessen übergab die Frau die Handtasche. Die Beiden Räuber flüchteten anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: männlich, ca. 20-25 Jahre alt. Er war ca. 165 cm groß und hatte eine normale Statur. Weiterhin hatte er dunkle Haare und dunkle Augen. Er hatte einen dezenten Bart, war dunkel gekleidet. Ein weiteres unbekanntes Kleidungsstück hatte rote Farbe.

Täter 2: männlich, ca. 20-25 Jahre alt. Er war ca. 165 cm groß und hatte eine normale Statur. Weiterhin hatte er dunkle Haare und dunkle Augen. Er trug eine dunkle Pistole.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 069/ 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

