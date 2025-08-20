FW-AUR: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pritschenwagen

Freiwillige Feuerwehr Aurich

Aurich-Spekendorf (ots)

Durch die Kollision zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Siedlerstraße/Dammweg wurden am späten Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. Weil zunächst noch von einem eingeschlossenen Menschen auszugehen war, rückten die Feuerwehren Middels, Sandhorst und Ardorf gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle im Ortsteil Spekendorf aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war es den drei Unfallbeteiligten bereits gelungen, selbstständig aus ihren Fahrzeugen zu gelangen. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Währenddessen bauten die Feuerwehrleute entsprechenden Brandschutz auf und sicherten die Einsatzstelle ab. Im Rahmen der Erkundungsmaßnahmen entdeckten sie Kraftstoffbehältnisse auf der Ladefläche der Sprinter-Pritsche, deren Zustand aufgrund der Kollision überprüft werden musste. Bei dem zweiten Unfallauto handelte es sich darüber hinaus um einen Hybrid-PKW, dessen Hochvoltbatterie aber schon durch die Auslösung der Airbags automatisch abgeschaltet worden ist. Um eine Gefährdung der Umwelt auszuschließen, kontrollierten die Einsatzkräfte alle Behälter auf Beschädigungen.

Hauptaugenmerk war dabei ein großer Dieseltank, von dessen etwa 250 Litern Inhalt jedoch nichts ausgetreten war. Aus dem verunfallten PKW liefen dagegen Betriebsstoffe aus, die von den Feuerwehrleuten mit Bindemittel abgestreut wurden, ehe eine Fachfirma die letztendliche Reinigung der Fahrbahn übernahm. Mehr als eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz für die rund 40 Feuerwehrkräfte an. Auch die Untere Wasserbehörde war vor Ort, die nicht mehr fahrtauglichen Unfallwagen wurden durch Abschlepper geborgen.

