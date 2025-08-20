PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pritschenwagen

FW-AUR: Verkehrsunfall zwischen Auto und Pritschenwagen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Aurich-Spekendorf (ots)

Durch die Kollision zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich Siedlerstraße/Dammweg wurden am späten Dienstagnachmittag drei Personen verletzt. Weil zunächst noch von einem eingeschlossenen Menschen auszugehen war, rückten die Feuerwehren Middels, Sandhorst und Ardorf gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei zur Unfallstelle im Ortsteil Spekendorf aus. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war es den drei Unfallbeteiligten bereits gelungen, selbstständig aus ihren Fahrzeugen zu gelangen. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst versorgt.

Währenddessen bauten die Feuerwehrleute entsprechenden Brandschutz auf und sicherten die Einsatzstelle ab. Im Rahmen der Erkundungsmaßnahmen entdeckten sie Kraftstoffbehältnisse auf der Ladefläche der Sprinter-Pritsche, deren Zustand aufgrund der Kollision überprüft werden musste. Bei dem zweiten Unfallauto handelte es sich darüber hinaus um einen Hybrid-PKW, dessen Hochvoltbatterie aber schon durch die Auslösung der Airbags automatisch abgeschaltet worden ist. Um eine Gefährdung der Umwelt auszuschließen, kontrollierten die Einsatzkräfte alle Behälter auf Beschädigungen.

Hauptaugenmerk war dabei ein großer Dieseltank, von dessen etwa 250 Litern Inhalt jedoch nichts ausgetreten war. Aus dem verunfallten PKW liefen dagegen Betriebsstoffe aus, die von den Feuerwehrleuten mit Bindemittel abgestreut wurden, ehe eine Fachfirma die letztendliche Reinigung der Fahrbahn übernahm. Mehr als eineinhalb Stunden dauerte der Einsatz für die rund 40 Feuerwehrkräfte an. Auch die Untere Wasserbehörde war vor Ort, die nicht mehr fahrtauglichen Unfallwagen wurden durch Abschlepper geborgen.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 14:00

    FW-AUR: Toaster in Flammen

    Aurich-Kirchdorf (ots) - Durch schnelles Handeln hat ein Hausbewohner am Dienstagvormittag größeren Schaden verhindert. Innerhalb des Gebäudes in der Straße Zur Eiche war plötzlich ein Toaster in Brand geraten. Dies wurde durch den anwesenden Bewohner glücklicherweise umgehend bemerkt, sodass eigenständig ergriffene Löschmaßnahmen die Situation schnell entschärften. Weil die kurzzeitig lodernden Flammen aber umliegende Möblierung in Mitleidenschaft gezogen hatten, ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 22:00

    FW-AUR: Feueralarm kurz vor Ladenschluss

    Aurich (ots) - Gegen 18:15 Uhr hat am Mittwochabend die Brandmeldeanlage eines Modegeschäfts in der Auricher Fußgängerzone ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich machten sich daraufhin auf den Weg, um die Situation vor Ort zu erkunden. In diesem Zuge konnten die Feuerwehrleute einen aktivierten Rauchmelder in den Verkaufsräumlichkeiten ausfindig machen, der jedoch ohne ersichtlichen Grund Alarm geschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren