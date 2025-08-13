PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feueralarm kurz vor Ladenschluss

Aurich (ots)

Gegen 18:15 Uhr hat am Mittwochabend die Brandmeldeanlage eines Modegeschäfts in der Auricher Fußgängerzone ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich machten sich daraufhin auf den Weg, um die Situation vor Ort zu erkunden. In diesem Zuge konnten die Feuerwehrleute einen aktivierten Rauchmelder in den Verkaufsräumlichkeiten ausfindig machen, der jedoch ohne ersichtlichen Grund Alarm geschlagen hatte. Hierdurch waren auch alle Mitarbeiter und Kunden zum Verlassen des Geschäfts aufgefordert worden. Nachdem feststand, dass es definitiv nicht zu einem Schadensereignis gekommen war, wurde der Feueralarm durch die Rückstellung der Brandmeldeanlage wieder aufgehoben.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

