Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Alarmierung infolge entweichenden Dampfes

Aurich (ots)

Ein Rauchmelder hat am Sonntagvormittag im Küchenbereich des Krankenhauses an der Wallinghausener Straße Alarm geschlagen. Durch die hierdurch erfolgte Auslösung der Brandmeldeanlage standen wenige Minuten später mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Aurich vor der Klinik. Die Feuerwehrleute konnten im Rahmen ihrer Erkundungsmaßnahmen aber schnell feststellen, dass es nicht zu einem Brandereignis gekommen und der Rauchmelder lediglich durch eine Dampfentweichung getäuscht worden war. Mit Zurückstellung der Brandmeldeanlage wurde der Einsatz kurz darauf beendet.

