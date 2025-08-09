Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Kleinkind aus Fahrzeug befreit

Aurich-Rahe (ots)

Ein einjähriges Kind ist am Samstagmittag versehentlich in einem Auto eingeschlossen worden. Der Fahrzeugschlüssel befand sich im Inneren des auf einer Auffahrt im Müllers Kamp abgestellten Wagens, sodass die Eltern das Kleinkind nicht selbst befreien konnten. Durch den abgesetzten Notruf wurde die Feuerwehr Haxtum alarmiert. Den Einsatzkräften gelang es, das Kind unter behutsamer Zuhilfenahme technischer Gerätschaften innerhalb von Minuten aus dem PKW zu befreien. Es konnte daraufhin wohlbehalten an die Eltern übergeben werden. Neben der Feuerwehr Haxtum war auch die Polizei vor Ort.

