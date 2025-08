Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Nächtliche Feueralarme aufgrund defekten Rauchmelders

Aurich (ots)

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich in der Nacht zu Samstag ein Firmengebäude an der Jadestraße anfahren, weil die automatische Brandmeldeanlage einen Alarm abgegeben hatte, der bei der Regionalleitstelle in Wittmund aufgelaufen war. Beide Einsätze lagen nur etwa 50 Minuten auseinander und wurden durch denselben Rauchmelder ausgelöst. Während die Feuerwehrleute beim erstmaligen Erkunden des Objektes keinen konkreten Auslösegrund feststellen konnten, die Brandmeldeanlage daraufhin zurückstellten und wieder abrückten, lag bei der nochmaligen Aktivierung aufgrund desselben Melders der Verdacht eines technischen Fehlers nahe. Ein Gebäudeverantwortlicher übernahm die Einsatzstelle schlussendlich und muss sich nun um die Fehlerbehebung bemühen.

