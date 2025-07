Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verstopfte Leitung flutet Untergeschoss

Aurich (ots)

In den Keller eines Mehrparteienhauses an der Von-Bodelschwingh-Straße drang am späten Mittwochabend Wasser ein. Als ein Hausbewohner dies bemerkte, betrug der vorherrschende Pegelstand bereits um die 40 Zentimeter. Da auch weiterhin Wasser nachfloss, wurde schließlich die Feuerwehr Aurich hinzugerufen. Vor Ort begaben sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach der Ursache des Eindringens. Während zunächst ein Defekt an der Heizungsanlage im Raum stand, offenbarte sich den Feuerwehrleuten kurz darauf der tatsächliche Grund des Wassereintritts. Dieses floss aus einer offenbar verstopften Abwasserleitung in den Keller des Gebäudes zurück.

Nachdem sie ein weiteres Nachlaufen durch die Außerbetriebnahme der hauseigenen Schmutzwasserpumpe unterbunden hatten, förderten die Einsatzkräfte das angestaute Wasser mit Hilfe einer externen Pumpe aus dem Kellergeschoss heraus. Ebenfalls hinzugerufene Mitarbeiter des Klärwerkbetriebs kümmerten sich in der Folge mit Unterstützung eines Spülwagens um die Aufhebung der Verstopfung in der Abwasserleitung. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund eineinhalb Stunden beendet.

