POL-PDLU: Unachtsamer Motorradfahrer verursacht Unfall

Speyer (ots) - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Zeitraum von ca. 01.00 - 04.00 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Germansberg in Speyer. Unbekannte Täter versuchten hierbei, sich Zutritt über eine Terrassentür des Anwesens zu verschaffen. Dies gelang den unbekannten Tätern nicht, jedoch entstand Sachschaden an besagter Tür. Hinweise zu verdächtigen ...

