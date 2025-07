FW-AUR: Abgebrochenes Geäst blockiert Fahrbahn

Freiwillige Feuerwehr Aurich

Aurich-Wiesens

Zu einer technischen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr Wiesens am Samstagmorgen in die Straße Zum alten Moor alarmiert. Ein größerer Ast war dort aus einer Baumkrone abgebrochen und lag quer auf der Fahrbahn, was die Durchfahrt für Fahrzeuge unmöglich machte. Nachdem die Feuerwehrleute für eine entsprechende Absicherung der Einsatzstelle gesorgt hatten, wurden der Ast mittels Kettensäge fachgerecht zerkleinert und die Überreste im Anschluss von der Straße geräumt. Die Verkehrsfläche konnte daraufhin wieder vollständig freigegeben werden.

