FW-AUR: Fahrerin nach Kollision mit Baum aus PKW geschnitten

Aurich-Wallinghausen (ots)

Infolge eines schweren Verkehrsunfalls mussten Einsatzkräfte mehrerer Auricher Feuerwehren am Montagabend eine eingeklemmte Person aus ihrem Fahrzeug retten. Die Frau war zusammen mit zwei Kindern auf der Wallinghausener Straße unterwegs, als der Wagen frontal mit einem Baum kollidierte. Anwohner bemerkten das Geschehen, eilten umgehend zur Hilfe und setzten einen Notruf ab. Während die beiden Kinder eigenständig und glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen aus dem PKW gelangen konnten, wurde die Fahrerin schwerst eingeklemmt. Der Rettungsdienst übernahm die sofortige Versorgung der ansprechbaren Patientin, die Feuerwehrleute stellten den Brandschutz sicher und leiteten zugleich die technische Rettung ein.

Das Fahrzeug ist in enger Absprache mit Notarzt und Sanitätern zunächst stabilisiert worden, bevor anschließend hydraulisches Gerät sowohl von der Fahrer- als auch Beifahrerseite zum Einsatz kam, um die Frau aus dem Auto befreien zu können. Durch die Regionalleitstelle Wittmund wurden neben den Rettungswagen auch zwei Hubschrauber zum Einsatzort entsendet, von denen aufgrund des Lagebilds aber nur der in Sanderbusch stationierte Christoph 26 auf einer angrenzenden Wiese zur Landung ansetzte. Währenddessen leisteten die Einsatzkräfte am Unfallwagen Höchstarbeit. Zur Rettung der Insassin mussten sowohl Türen als auch das Dach des PKWs mit Schere und Spreizer abgetrennt werden. Weiterhin kamen Hydraulikstempel zum Einsatz, mit denen die völlig deformierte Fahrkabine auseinandergedrückt worden ist.

Etwa eine Dreiviertelstunde dauerten die Befreiungsmaßnahmen an, bis die Frau erfolgreich entklemmt war. Sie kam daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder sind zur weiteren Versorgung bereits im Voraus mit einem Rettungswagen abtransportiert worden. Ein Abschlepper übernahm die Bergung des total zerstörten Autos. Neben dem Abstreuen ausgetretener Betriebsstoffe mussten die Feuerwehrleute im Anschluss auch den aufgrund des Aufpralls erheblich beschädigten und dadurch umsturzbedrohten Baum unter Zuhilfenahme einer Kettensäge fällen. Die zwischen Querweg und Pfalzdorfer Grenzweg für die Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrte Wallinghausener Straße konnte nach zwei Stunden wieder freigegeben werden. Im Einsatz waren gut 75 Kräfte der Feuerwehren Wallinghausen, Aurich, Middels, Sandhorst und Holtrop, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

