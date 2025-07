Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Notsituation vermutet

Aurich (ots)

Anwohner der Straße Am Ostbahnhof machten sich am Mittwochabend Sorgen um ihre Nachbarin. Die ältere Dame war seit längerer Zeit nicht gesehen worden, auf Klingeln und Klopfen erfolgte keine Reaktion und auch die Post stapelte sich bereits. Ein schließlich abgesetzter Notruf ließ die Feuerwehr Aurich anrücken. Nachdem die Einsatzkräfte alle möglichen Zutrittswege überprüft hatten, entschieden sie sich für eine schadfreie Öffnung der Wohnungstür. Der dadurch erlangte Einblick in die Räumlichkeiten gab dann rasch Anlass zur Entwarnung, da niemand zugegen war. Die Feuerwehrleute hinterließen einen Hinweis auf ihre Anwesenheit und übergaben die Einsatzstelle daraufhin an die Polizei.

