FW-AUR: Schleifarbeiten lassen Feuerwehr anrücken

Die Brandmeldeanlage einer Förderschule am Extumer Weg hat am Samstagvormittag ausgelöst und damit die Feuerwehr Haxtum und den Einsatzleitwagen der Feuerwehr Aurich auf den Plan gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte wenig später eingetroffen waren, eröffnete sich ihnen rasch der Grund für den Alarm gleich mehrerer Rauchmelder. In dem Gebäudekomplex fanden zu diesem Zeitpunkt Baumaßnahmen statt, im Zuge von Schleifarbeiten war es dabei zu einer Staubentwicklung gekommen, die für die Auslösung der Melder gesorgt hatte. Ein Schadensereignis lag dagegen nicht vor. Durch die Feuerwehrleute wurde die Brandmeldeanlage daraufhin zurückgestellt, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

