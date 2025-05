Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen_eine verletzte Person

Mönchengladbach-Dahl, 04.05.2025, 04:55 Uhr, Hofstraße (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Hofstraße gerufen. Eine Mieterin hatte den Alarmton eines Heimrauchmelders und Brandgeruch wahrgenommen. In einer Wohnung im 3. OG fanden die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung vor. Ursache war angebranntes Essen auf dem Herd. Der Mieter war in der Wohnung und hatte Brandrauch eingeatmet. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehrkräfte nahmen das angebrannte Essen vom Herd, löschten das Essen in der Spüle ab und schalteten den Herd aus. Mit einem Hochleistungslüfter erfolgte abschließend die Entrauchung der Wohnung. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

