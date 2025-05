Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand, eine Bewohnerin mit Rauchgasvergiftung

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 03.05.2025, 12:34 Uhr, Dominikus-Vraetz-Straße (ots)

Der Feuerwehr Mönchengladbach wurde in den Mittagsstunden ein Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten alle drei Bewohner das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Die Küche in der Erdgeschosswohnung stand in Vollbrand. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an der Hand. Sie wurde notfallmedizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die beiden anderen Bewohner blieben unverletzt. Ein Einsatztrupp unter Atemschutz löschte den Brand mit einem C-Rohr. Die Wohnung wurde mit einem Hochleitungslüfter entraucht. Die Erdgeschosswohnung ist durch das Feuer unbewohnbar geworden. Die Wohnung im 2. Obergeschoss blieb ohne Brandschaden, so dass die Bewohner nach dem Einsatz wieder in ihrer Wohnung konnten. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

