Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Dem Rettungsdienst zugearbeitet

Aurich (ots)

Am Montagabend ist die Feuerwehr Aurich zu einer Notfalltüröffnung angefordert worden. In der Fockenbollwerkstraße sollten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst unterstützen und diesem den Weg zu einem Patienten schaffen. Beim Eintreffen war es den Sanitätern bereits gelungen, selbstständig in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Feuerwehrleute arbeiteten daraufhin noch bei den behandelnden Maßnahmen zu und rückten nach etwa einer halben Stunde wieder ab.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell