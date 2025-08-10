PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Feuerwehr Wiesens lädt zum Tag der offenen Tür am 23.08.

Aurich-Wiesens (ots)

Am 23. August 2025 öffnet die Freiwillige Feuerwehr Wiesens von 11:00 bis 18:00 Uhr ihre Tore an der Wehrstraße 8 und lädt Groß und Klein herzlich ein, einen spannenden Tag rund um das Thema Feuerwehr zu erleben. Besucher können sich auf eine Fahrzeugausstellung, spannende Einsatzübungen, Einblicke in die Erste Hilfe und viele Mitmachaktionen freuen. Für die kleinen Gäste gibt es lustige Wasserspiele, bei denen Spaß und Abkühlung garantiert sind. Außerdem präsentieren sich alle Abteilungen der Ortsfeuerwehr und geben Einblicke in ihre Arbeit. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben Essen vom Grill erwartet die Besucher frischer Kaffee und leckere Kuchen in gemütlicher Atmosphäre. Die Feuerwehr Wiesens freut sich auf einen schönen Tag, an dem dieses ganz besondere Ehrenamt hautnahe erlebt werden kann!

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

