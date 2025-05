Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Leitern vom Außenlager entwendet

Leimbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den mit Bauzäunen gesicherten Außenbereich einer Firma in der Carl-Benz-Straße in Leimbach ein. Sie entwendeten dort 20-30 Leitern unterschiedlicher Größen im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0120261/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell