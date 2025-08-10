Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fehlerhafter Warnmelder sorgt für Einsatz

Aurich (ots)

Die Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebs an der Jadestraße hat am Samstagnachmittag die Feuerwehr Aurich anrücken lassen. Ausgelöst wurde diese durch einen Rauchmelder, der von den Einsatzkräften zwar zügig aufgefunden, ein Grund für dessen Alarm aber nicht festgestellt werden konnte. Letztendlich war von einem Defekt auszugehen, sodass der Melder durch einen kurz darauf eintreffenden Gebäudeverantwortlichen außer Betrieb genommen wurde. Gut eine Stunde waren die Feuerwehrleute vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell