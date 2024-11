Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Sachbeschädigung durch Brandlegung? - Zeugenaufruf -

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmorgen ist es in Mühlacker zu mehreren Sachbeschädigungen, die durch kleinere Brände und Vandalismus verursacht wurden, gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zunächst geriet in der Bahnhofstraße eine Abdeckung für Fahrräder in Brand. Das Feuer beschädigte zwei darunter abgestellte Fahrräder. Wenig später brannte in der Nähe der Hausnummer 47 ein Roller. Kurz darauf wurde eine Person in der Schulstraße/Ecke Moltkestraße beobachtet, wie sie gegen mehrere Fahrzeuge trat und dabei mindestens ein Fahrzeug beschädigte. Diese Person konnte von der Polizei kontrolliert werden. Ob sie auch für die vorangegangenen Brände verantwortlich ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei bittet Personen, die im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 08:30 Uhr im Bereich zwischen Bahnhofstraße und dem Stadtteil Dürrmenz verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zum melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mühlacker, unter der Rufnummer 07041/9693 0, entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

