Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Toaster in Flammen

Aurich-Kirchdorf (ots)

Durch schnelles Handeln hat ein Hausbewohner am Dienstagvormittag größeren Schaden verhindert. Innerhalb des Gebäudes in der Straße Zur Eiche war plötzlich ein Toaster in Brand geraten. Dies wurde durch den anwesenden Bewohner glücklicherweise umgehend bemerkt, sodass eigenständig ergriffene Löschmaßnahmen die Situation schnell entschärften. Weil die kurzzeitig lodernden Flammen aber umliegende Möblierung in Mitleidenschaft gezogen hatten, rückte die Feuerwehr Haxtum zur Brandnachschau an. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich noch einmal umfangreich mit einer Wärmebildkamera, konnten hierbei aber keine Glutnester oder bedenkliche Temperaturwerte feststellen. Der umsichtig handelnde Bewohner war unverletzt geblieben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell