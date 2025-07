POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen: Nach Raub mit CO2-Pistole - 48-Jähriger festgenommen

Polizeipräsidium Osthessen

Ein 21-Jähriger parkte am Donnerstag (17.07.), gegen 10.55 Uhr, sein Firmenauto, einen Ford Transit Custom, in der Nähe eines Verteilerkastens in der Unterhauner Straße in Rotensee. Als er aus seinem Auto ausstieg, näherte sich nach derzeitigen Erkenntnissen eine ihm unbekannte Person zu Fuß und bedrohte ihn unvermittelt mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte forderte den 21-Jährigen zur Herausgabe des Fahrzeugschlüssels auf und fuhr mit dem Firmenauto in Richtung Ortsmitte davon.

Die alarmierte Polizei fahndete umgehend mit mehreren Streifen nach dem Flüchtigen und konnte bereits gegen 11.15 Uhr den Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 48-jährigen Mann aus Hauneck handelt, widerstandslos im Rotenseer Weg festnehmen. Im Fahrzeug stellten die Beamtinnen und Beamten eine CO2-Pistole sicher. Da der 48-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 48-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des schweren Raubs sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

