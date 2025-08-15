Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Großflächigen Heubrand rasch im Griff

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Aurich-Georgsfeld (ots)

Auf einem Landstück im Ortsteil Georgsfeld ist in den Freitagmittagsstunden trockenes Heu im Bereich einer Fläche von etwa 200 Quadratmetern in Brand geraten. Der dort zu diesem Zeitpunkt tätige Landwirt bemerkte das Feuer und setzte umgehend einen Notruf ab. Aufgrund der drohenden Ausbreitungsgefahr wurden daraufhin nicht nur die Auricher Ortsfeuerwehren aus Walle, Tannenhausen, Haxtum und Sandhorst, sondern auch die aus der Gemeinde Südbrookmerland nächstgelegene Feuerwehr Victorbur zur Einsatzstelle in der Straße Gasthaushelmer entsendet.

Hierdurch waren binnen kürzester Zeit unter anderem gleich vier Tanklöschfahrzeuge vor Ort, die allesamt auf das in zweiter Reihe liegende Feld vorfahren konnten. Von dort aus wurde dann der Löschangriff mit mehreren Strahlrohren eingeleitet, um die Brandstelle einzukesseln und zunächst ein Übergreifen der Flammen auf weiteres Heu zu verhindern. Dies gelang innerhalb von Minuten, sodass sich die Einsatzkräfte rasch auf die letztendliche Bekämpfung des Feuers konzentrierten. Immer wieder mussten in diesem Zuge Teile des Heus umgeschichtet werden, um verdeckte Glutnester freilegen und ablöschen zu können. Hierbei kamen auch Feuerpatschen zum Einsatz.

Etwa eine Dreiviertelstunde nach Eintreffen und infolge entsprechender Nachkontrollen mittels Wärmebildkamera galt der Brand schließlich als gelöscht. Rundweg 50 Kräfte der fünf Feuerwehren waren im Einsatz gefordert. Nicht zuletzt aufgrund der schweißtreibenden Temperaturen wurden die körperlich fordernden Tätigkeiten durch eine Besatzung des Deutschen Roten Kreuzes abgesichert. Auch die Polizei war mit vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell