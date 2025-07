Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Frau bemerkt Diebstahl rechtzeitig

Borken (ots)

Tatort: Borken, Markt;

Tatzeit: 24.07.2025, 14.35 Uhr;

Schnell reagiert hat eine Frau am Donnerstagnachmittag in Borken. Sie hatte gegen 14.35 Uhr in einer Außengastronomie am Markt gesessen, vor ihr auf dem Tisch hatte ihre Kette gelegen. Zunächst seien zwei Frauen unter dem Vorwand Spenden zu sammeln mit Klemmbrettern an den Tisch gekommen. Nachdem diese sich entfernten, erschienen zwei Männer, die der aufmerksamen Frau verdächtig nah kamen. Während sie aufdringlich nach der Uhrzeit fragten, griff einer von ihnen nach Kette. Das sah die Geschädigte und forderte den Mann auf, sie umgehen wieder herzugeben. Dem kam er nach und alle Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Vennehof.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Die weiblichen vermeintlichen Spendensammlerinnen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt, hatten langes schwarzes Haar und trugen schwarze Hosen sowie weiße T-Shirts. Die Männer waren beide etwa 25 Jahre alt, einer schmal und einer kräftig gebaut, beide mit weißen T-Shirts und schwarzen Hosen bekleidet. Einer trug zusätzlich eine Lederjacke und eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell