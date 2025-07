Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Falsche Polizeibeamte ergaunern Bargeld

Bocholt (ots)

Einem Schockanruf zum Opfer gefallen ist am Mittwoch eine Frau aus Bocholt. Mit ihrer perfiden Masche ergaunerten die dreisten Täter einen fünfstelligen Euro-Betrag. Sie behaupteten, dass der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und ein Kind zu Tode gekommen sei. Der Sohn befinde sich in Untersuchungshaft und es sei eine Kaution nötig, um eine vermeintliche Inhaftierung zu vermeiden. Dann forderten sie die Frau dazu auf, das Bargeld zu einem verabredeten Ort zu bringen und dort einem "Boten" zu übergeben, damit der Sohn aus der Haft entlassen werden kann. Die Übergabe sollte am Amtsgericht stattfinden. Dort wartete der Abholer auf die Seniorin und nahm das Geld entgegen. Während der gesamten Zeit blieb eine Frau am Telefon und legte erst auf, als die Beute übergeben worden war.

Der Abholer war circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze bis mittellange schwarze Haare. Er war mit einer Jeanshose und einem rosafarbenen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Immer wieder nutzen Telefonbetrüger derartige "Schockanrufe" um, vor allem von lebensälteren Menschen, Geld zu ergaunern. Hierbei nutzen sie die Schocksituation und üben verbalen Druck auf die Angerufenen aus, um zu verhindern, dass der Betrug erkannt wird. Die Betrüger versuchen außerdem die Angerufenen dazu zu bewegen, am Telefon zu bleiben und auf keinen Fall aufzulegen. So wollen sie verhindern, dass die Polizei oder vielleicht ein Verwandter angerufen werden können.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Anrufen. Bleiben Sie misstrauisch, vergewissern Sie sich bei der Polizei oder bei Vertrauenspersonen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner, oft ein angeblicher Enkel, Verwandter oder aber die vermeintliche Polizei Geld von Ihnen fordert. Wenden Sie sich sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. Oft sind Seniorinnen und Senioren im Visier der Täter. Angehörige und Bekannte werden gebeten, Aufklärungsarbeit zu leisten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell