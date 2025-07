Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Verfolgungsfahrt endet in den Niederlanden

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Bocholter Straße / Dekkers Waide;

Tatzeit: 24.07.2025, 02.00 Uhr;

In den Niederlanden geendet ist in der Nacht zu Donnerstag eine Verfolgungsfahrt, die in Isselburg begonnen hatte. Gegen 02.00 Uhr war Polizeibeamten an der Kreuzung Bocholter Straße / Dekkers Waide ein VW Polo aufgefallen. Eine Überprüfung des angebrachten Duisburger Kennzeichens ergab, dass es nicht für den Polo ausgegeben war. Die Beamten beabsichtigten das Fahrzeug anzuhalten und zu kontrollieren. Der Autofahrer fuhr mit durchdrehenden Reifen los und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Über die A3 flüchtete der 24-Jährige über die Grenze in die Niederlande. Dort bog er von der Autobahn in ein städtisches Gebiet ab, wo er durch niederländische Polizeibeamte gestoppt werden konnte, die zuvor über die Leitstellen informiert wurden. Im Fahrzeug befand sich außer dem Tatverdächtigen eine 24-jährige Beifahrerin aus Bedburg-Hau. Eine Kontrolle des Mannes ohne festen Wohnsitz ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er und seine Beifahrerin wurden durch die niederländische Polizei vorläufig festgenommen. (ms)

