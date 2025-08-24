PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250824 - 0878 Frankfurt - Rödelheim: Schwerer Raub von E-Scooter - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (24. August 2025) raubten zwei männliche Täter einen E-Scooter am Baruch-Baschwitz-Platz. Polizisten nahmen sie kurze Zeit später fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen besprühte einer der beiden 18-jährigen Täter den 22-jährigen Geschädigten gegen 01:25 Uhr mit einem Tierabwehrspray. Im Anschluss flüchteten sie mit dem E- Scooter des 22-Jährigen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung spürten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten die flüchtenden Täter auf. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die Fahnder die beiden Räuber fest.

Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Gegen sie wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 09:05

    POL-F: 250823 - 0876 Frankfurt - Eckenheim: Schwerer Raub - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (rü) Am Freitagabend (22.August 2025) kam es in der Schottener Straße zu einem schweren Raub. Ein Ehepaar stieg gegen 20:00 Uhr gerade aus ihrem abgeparkten Auto in der Schottener Straße aus, als sich zwei männliche Täter annäherten. Einer der beiden Täter (Täter 1) versuchte der 53-jährigen Frau die Handtasche zu entreißen. Diese wehrte ...

    mehr
  • 23.08.2025 – 16:28

    POL-F: 250823 - 0875 Frankfurt - Innenstadt: Goldkettenraub - Zeugenaufruf

    Frankfurt (ots) - (rü) Eine 84-jährige Frau befand sich am gestrigen Freitag (22. August 2025) fußläufig auf dem Heimweg, nachdem sie in der Kurt-Schumacher-Straße Einkäufe getätigt hatte. In der Stoltzestraße trat gegen 18:55 Uhr trat ein unbekannter männlicher Täter von hinten an die Frau heran und riss ihr eine Goldkette vom Hals. Die 84-jährige stürzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren