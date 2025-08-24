Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250824 - 0878 Frankfurt - Rödelheim: Schwerer Raub von E-Scooter - Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(rü) In der heutigen Nacht (24. August 2025) raubten zwei männliche Täter einen E-Scooter am Baruch-Baschwitz-Platz. Polizisten nahmen sie kurze Zeit später fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen besprühte einer der beiden 18-jährigen Täter den 22-jährigen Geschädigten gegen 01:25 Uhr mit einem Tierabwehrspray. Im Anschluss flüchteten sie mit dem E- Scooter des 22-Jährigen. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung spürten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten die flüchtenden Täter auf. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß nahmen die Fahnder die beiden Räuber fest.

Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Gegen sie wird nun wegen schweren Raubes ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell