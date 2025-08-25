Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250825 - 0881 Frankfurt - Sachsenhausen: 47-Jähriger schwer verletzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (23. August 2025) auf Sonntag (24. August 2025) wurde eine männliche Person mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er eine stark blutende männliche Person auf der Mörfelder Landstraße angetroffen habe. Polizeibeamte suchten die Örtlichkeit auf und trafen den 47-jährigen ansprechbaren Geschädigten an. Dieser wies mehrere Stich- und Schnittwunden auf. Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

Schlüssige Angaben zum Sachverhalt liegen derzeit nicht vor. Zur Aufklärung des Tatgeschehens bittet die Kriminalpolizei Frankfurt Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51199 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

