PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250825 - 0881 Frankfurt - Sachsenhausen: 47-Jähriger schwer verletzt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (23. August 2025) auf Sonntag (24. August 2025) wurde eine männliche Person mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Gegen 00:30 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er eine stark blutende männliche Person auf der Mörfelder Landstraße angetroffen habe. Polizeibeamte suchten die Örtlichkeit auf und trafen den 47-jährigen ansprechbaren Geschädigten an. Dieser wies mehrere Stich- und Schnittwunden auf. Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus.

Schlüssige Angaben zum Sachverhalt liegen derzeit nicht vor. Zur Aufklärung des Tatgeschehens bittet die Kriminalpolizei Frankfurt Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51199 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren