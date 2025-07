POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Stuhr

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 30. Juli 225, gegen 02:00 Uhr, sind Einbrecher in Delmenhorst auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden. Ein Zeuge wurde durch Geräusche und Taschenlampenschein auf einen möglichen Einbruch in eine Heizungs- und Sanitärfirma in der Dünsener Straße aufmerksam und verständigte die Polizei. Bereits kurze Augenblicke ...

