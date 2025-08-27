Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250827 - 0885 Frankfurt - Kalbach-Riedberg: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(yi) Seit dem gestrigen Dienstagabend (26. August 2025) gegen 21:30 Uhr wird die 72-jährige Dagmar S. aus einem Seniorenheim in der Altenhöferallee vermisst. Letztmalig wurde sie im Seniorenheim gesehen. Frau S. ist dement, zeitlich und örtlich nicht orientiert und ist daher auf Hilfe angewiesen.

Dagmar S. kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 178cm groß, kräftige Statur; trägt kupferfarbenes Haar und vermutlich ein weißes Nachthemd.

Wer hat Frau Dagmar S. noch nach dem 26.08.2025, 21:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Standort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755 51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main