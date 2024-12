Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Geschäftsgebäude, Täter machen keine Beute

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit von Samstag (07.12.), 18.15 Uhr bis Montag (09.12.), 07.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude an der Münsterstraße, Ecke Gartenstraße/Südstraße eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie einen Büroraum. Entwendet haben die Unbekannten nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

