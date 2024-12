POL-ST: Ochtrup, Straßenraub, 19-Jähriger mit Messer bedroht

Ochtrup (ots) - Am Freitag (06.12.) zwischen 17.40 und 18.40 Uhr ist am Bergweg in ein Zweiparteienhaus eingebrochen worden. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster, das in Richtung Garten gerichtet ist, gewaltsam Zutritt zu dem Haus. In dem Haus befinden sich zwei Wohnungen, in die die Täter eingedrungen sind. Sie haben sämtliche Räume betreten und das Mobiliar durchsucht. Was genau gestohlen wurde, stand ...

