POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Rheine (ots) - In der Zeit von Samstag (07.12.), 17.30 Uhr bis Sonntag (08.12.), 00.10 Uhr ist in ein Einfamilienhaus an der Industriestraße in Mesum eingebrochen worden. Die Unbekannten haben zunächst versucht, eine Nebeneingangstür aufzuhebeln. Dies gelang nicht. Schlussendlich schlugen die Täter ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zum Haus. Diverse Räume wurden von den Dieben durchsucht. Es sind ...

mehr