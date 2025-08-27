Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250827 - 0887 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Dienstag (26. August 2025) nahmen Polizeibeamte einen 44-Jährigen fest. Er steht im Verdacht mit Drogen gehandelt zu haben.

Gegen 13:50 Uhr beobachteten Beamte den Tatverdächtigen auf der Niddastraße, wie dieser augenscheinlich mehrere Rauschmittel-Plomben versteckte. Die Polizeikräfte zögerten nicht lange und kontrollierten den Mann. Im Rahmen der Kontrolle durchsuchten die Einsatzkräfte auch das Versteck des 44-Jährigen und fanden dort circa 28g Heroin und circa 13g Crack. Zudem stellten sie über 2500 Euro in bar sicher. Eine Polizeistreife nahm den Mann fest und brachte ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

