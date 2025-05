Ulm (ots) - Gegen 1.45 Uhr brach ein Unbekannter in ein Gebäude in der Schumannstraße ein. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür zur Werkstatt auf und gelangte so ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem begab er sich ins Büro. Der Einbrecher öffnete die Tür und richtete einen Blick in den Büroraum. Mit ...

