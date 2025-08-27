Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250827 - 0889 Frankfurt - Eschersheim: Schwerer Raub auf Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Abend (26. August 2025) betrat ein männlicher Täter gegen 22:00 Uhr einen Getränkemarkt in der Maybachstraße und erbeutete unter Vorhalt eines Messers Bargeld.

Der Mann gab zunächst vor, ein Getränk kaufen zu wollen. Als der Kassierer die Kasse öffnete, um das Geld einzusortieren, griff der Täter in die Kasse und entnahm unter Vorhalt eines Messers Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich und eine massige Statur. Er war ca. 185cm groß hatte eine dunkle Hautfarbe, kurze schwarze Haare sowie ein kräftiges Gesicht. Bekleidet war er mit einer dunklen Kapuzenjacke mit einem weißen Nike-Emblem im Bereich der linken Brust, einer dunklen Trainingshose sowie weißen Schuhen. Darüber hinaus trug er einen medizinischen Mundschutz und dunkelblaue Handschuhe mit Noppen. Er war mit einem schwarzen Klappmesser bewaffnet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei unter 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

