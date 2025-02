LPI-SHL: Betrunken und zu schnell - Polizei kontrolliert alkoholisierten Raser

Meiningen (ots) - Am Samstag, den 01.02.2025 wurde die Polizei am Nachmittag zu einem Streit in die Straße Am Kirchbrunnen gerufen. Ein junges Paar hatte sich nicht ohne verbale Auseinandersetzung trennen können, sodass die Beamten zur Schlichtung und Gefahrenabwehr zum Einsatz kamen. Dem Mann, welcher bis dato bei seiner Freundin Unterschlupf gefunden hatte und dem nunmehr die Obdachlosigkeit drohte, wurde im Rahmen ...

mehr