Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die unbekannten Frauen?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Diebinnen und EC-Karten-Betrügerinnen.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 02.12.2024 zwischen 15 Uhr und 15.25 Uhr die Geldbörse einer 82-jährigen Hammerin aus deren Handtasche, während diese sich in der Filiale einer Einzelhandelskette an der Ostwennemarstraße befand.

Unmittelbar im Anschluss kam es zu unberechtigten Bargeldabhebungen mit den entwendeten Debitkarten an einem Geldautomaten in der Nähe.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/179046

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 09:27

    POL-HAM: Exhibitionist an der Weststraße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 41-jähriger Mann manipulierte am Donnerstag, 5. September, gegen 16.30 Uhr an seinem Glied im Bereich der Außengastronomie in der Weststraße. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung, konnten die Polizeibeamte den polizeibekannten Beschuldigten an der Stadtbücherei antreffen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:26

    POL-HAM: Auto am Santa-Monica-Platz beschädigt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 4. September, einen geparkten Volvo am Santa-Monica Parkplatz. Die Fahrerin hatte den Wagen gegen 7.15 Uhr auf dem nördlichen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 12.50 Uhr zurückkehrte waren Beschädigungen am linken Kotflügel und an der Stoßstange sichtbar. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:01

    POL-HAM: Nach Einbruch in der Beukenbergstraße: Polizei nimmt 35-Jährigen fest

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er sich am Donnerstag, dem 4. September, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beukenbergstraße verschaffte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 35-jährigen Mann aus Bulgarien fest. Gegen 2.25 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür Zugang zur Wohnung, mutmaßlich in dem Wissen, dass sich ...

    mehr
