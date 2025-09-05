Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die unbekannten Frauen?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Diebinnen und EC-Karten-Betrügerinnen.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 02.12.2024 zwischen 15 Uhr und 15.25 Uhr die Geldbörse einer 82-jährigen Hammerin aus deren Handtasche, während diese sich in der Filiale einer Einzelhandelskette an der Ostwennemarstraße befand.

Unmittelbar im Anschluss kam es zu unberechtigten Bargeldabhebungen mit den entwendeten Debitkarten an einem Geldautomaten in der Nähe.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de . (ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/179046

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell