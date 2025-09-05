PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Exhibitionist an der Weststraße

Hamm-Mitte (ots)

Ein 41-jähriger Mann manipulierte am Donnerstag, 5. September, gegen 16.30 Uhr an seinem Glied im Bereich der Außengastronomie in der Weststraße. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung, konnten die Polizeibeamte den polizeibekannten Beschuldigten an der Stadtbücherei antreffen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 05.09.2025 – 09:26

    POL-HAM: Auto am Santa-Monica-Platz beschädigt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 4. September, einen geparkten Volvo am Santa-Monica Parkplatz. Die Fahrerin hatte den Wagen gegen 7.15 Uhr auf dem nördlichen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 12.50 Uhr zurückkehrte waren Beschädigungen am linken Kotflügel und an der Stoßstange sichtbar. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei Hamm nimmt ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:01

    POL-HAM: Nach Einbruch in der Beukenbergstraße: Polizei nimmt 35-Jährigen fest

    Hamm-Mitte (ots) - Nachdem er sich am Donnerstag, dem 4. September, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beukenbergstraße verschaffte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 35-jährigen Mann aus Bulgarien fest. Gegen 2.25 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür Zugang zur Wohnung, mutmaßlich in dem Wissen, dass sich ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:53

    POL-HAM: 33-jährige Radfahrerin leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Eine 33-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch, 3. September, bei einem Unfall auf der Wilhelmstraße leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Gegen 14.45 befuhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer die Wilhelmstraße in Richtung Norden und bog anschließend nach rechts in die Hobreckerstraße ab. Im Einmündungsbereich konnte der Radfahrer eine ...

    mehr
