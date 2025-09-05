POL-HAM: Exhibitionist an der Weststraße
Hamm-Mitte (ots)
Ein 41-jähriger Mann manipulierte am Donnerstag, 5. September, gegen 16.30 Uhr an seinem Glied im Bereich der Außengastronomie in der Weststraße. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung, konnten die Polizeibeamte den polizeibekannten Beschuldigten an der Stadtbücherei antreffen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. (bf)
