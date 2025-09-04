PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Einbruch in der Beukenbergstraße: Polizei nimmt 35-Jährigen fest

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem er sich am Donnerstag, dem 4. September, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Beukenbergstraße verschaffte, nahmen Einsatzkräfte der Polizei Hamm einen 35-jährigen Mann aus Bulgarien fest.

Gegen 2.25 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Tür Zugang zur Wohnung, mutmaßlich in dem Wissen, dass sich der Wohnungsinhaber aktuell nicht darin befand. Womit der Mann ohne festen Wohnsitz jedoch nicht rechnete: Der Wohnungsinhaber hatte eine versteckte Kamera installiert und konnte so den Einbruch live auf seinem Mobiltelefon verfolgen.

Er kontaktierte schnell einen Nachbarn, der einen Schlüssel besitzt, und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der Polizei.

Bei Eintreffen versuchten die Beamten, die Tür mit dem Schlüssel zu öffnen. Der Einbrecher, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, versuchte das jedoch zu unterbinden und stemmte sich mit seinem gesamten Körpergewicht gegen die Tür. Da ihm dies nicht gelang und die Beamten die Wohnung betraten, flüchtete er in ein angrenzendes Zimmer und versuchte es erneut.

Auch dieses Mal ohne Erfolg: Den Polizisten gelang es, auch diese Tür aufzudrücken und den 35-Jährigen festzunehmen. Dabei leistete er massiv Widerstand und versuchte immer wieder, sich der Festnahme zu entziehen.

Bei der Durchsuchung des Polizeibekannten konnte in mehreren Taschen seiner Bekleidung Diebesgut aufgefunden werden.

Sowohl dem Zeugen als auch dem geschädigten Wohnungsinhaber ist der Festgenommene bekannt. Er kam ins Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll er morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. (ds)

