Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 33-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 33-jährige Radfahrerin verletzte sich am Mittwoch, 3. September, bei einem Unfall auf der Wilhelmstraße leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Gegen 14.45 befuhr ein 57-jähriger Audi-Fahrer die Wilhelmstraße in Richtung Norden und bog anschließend nach rechts in die Hobreckerstraße ab. Im Einmündungsbereich konnte der Radfahrer eine Kollision vermeiden, jedoch stürzte dieser infolge seines Bremsvorgangs. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

