Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rautenstrauchstraße zogen sich am Dienstag, 2. September, zwei Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 47-jähriger Radfahrer die Rautenstrauchstraße in östliche Fahrtrichtung. Er wollte in Höhe der Hagenstraße nach links abbiegen. Eine 36-jährige Radfahrerin näherte sich von hinten und erfasste den wartenden Radfahrer. Es kam zum Sturz. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Hamm
