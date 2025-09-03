Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rautenstrauchstraße zogen sich am Dienstag, 2. September, zwei Radfahrer leichte Verletzungen zu.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 47-jähriger Radfahrer die Rautenstrauchstraße in östliche Fahrtrichtung. Er wollte in Höhe der Hagenstraße nach links abbiegen. Eine 36-jährige Radfahrerin näherte sich von hinten und erfasste den wartenden Radfahrer. Es kam zum Sturz. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell