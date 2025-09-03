PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ostwennemarstraße/Bimbergsheide

Hamm-Uentrop (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 42-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 2. September, im Kreuzungsbereich Ostwennemarstraße/Bimbergsheide, mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus.

Der Mann aus Hamm befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Ostwennemarstraße in Fahrtrichtung Maximilianpark. Auf Höhe der Einmündung Bimbergsheide kollidierte er mit dem Opel einer 56-Jährigen, die zuvor von der Bimbergsheide nach links auf die Ostwennemarstraße eingebogen war.

Infolge des Unfalls brachte ein Rettungswagen den 42-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

