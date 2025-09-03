Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 25-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 70-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag, 2. September gegen 19.20 Uhr den Alten Uentroper Weg in westlicher Richtung. In Höhe des Espenwegs wollte er nach links in die Straße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 25-jährigen Motorradfahrer aus Hamm, der den Alten Uentroper Weg in östliche Richtung befuhr. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Motorradfahrer in ein Hammer Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf zirka 12.500 Euro geschätzt. (bf)

