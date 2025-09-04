POL-HAM: Unfallflucht auf der Oranienburger Straße
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 3. September, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr einen geparkten Skoda an der Oranienburger Straße in Höhe der Straße Schmale Mersch. Das Auto wies starke Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf zirka 3.500 Euro geschätzt.
Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)
