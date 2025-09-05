Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto am Santa-Monica-Platz beschädigt

Hamm-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Donnerstag, 4. September, einen geparkten Volvo am Santa-Monica Parkplatz.

Die Fahrerin hatte den Wagen gegen 7.15 Uhr auf dem nördlichen Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 12.50 Uhr zurückkehrte waren Beschädigungen am linken Kotflügel und an der Stoßstange sichtbar. Der Schaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

