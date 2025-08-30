Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Erstmeldung - Brand im Industriebetrieb in Herdecke

Herdecke (ots)

Am Freitagabend gegen 20:07 Uhr kam es zu einem Brandereignis auf dem Werksgelände der Firma Dörken an der Wetterstraße in Herdecke. Anwesende Mitarbeiter alarmierten die Feuerwehr, welche wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintraf. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an; eine Einsatzdauer kann aktuell nicht abgeschätzt werden, wird aber bis in die Morgenstunden andauern. Aufgrund des Brandrauchs wurde vorsorglich eine NINA-Warnung für Geruchsbelästigung ausgelöst.

Aktuell sind 8 Feuerwehren und Mitarbeiter des Ennepe-Ruhr Kreis, die Johanniter Unfallhilfe, die Polizei und ein Vertreter der Bezirksregierung mit insgesamt über 120 Einsatzkräften seit ca. 4 h im Einsatz.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell