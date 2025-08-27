PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Schwere Verkehrsunfall am Mittag auf der Straße Herdecker Bach B54

Herdecke (ots)

(gw) Um 12:52 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke zur Straße Herdecker Bach gerufen. Auf Höhe der Hausnummer 27 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Zufällig anwesende Kräfte der Johanniter Unfallhilfe leisteten bis zum Eintreffen der Feuerwehr erste Hilfe. Es waren keine Personen in den verunfallten PKW, von denen einer auf dem Dach lag, eingeschlossen. Nach der Sichtung der Patienten konnten beide der Kategorie Grün, leicht verletzt, eingestuft werden. Diese wurden einem Krankenhaus zugeführt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle vor allem gegen den fließenden Verkehr ab.

Achten Sie darauf Kreuzungsbereiche bei Rückstau und vor allem auf Höhe der Ein- und Ausfahrt der Feuerwehr freizuhalten. Einige Einsatzkräfte mussten ihre PKW stehen lassen und die Feuerwache aufgrund des Rückstaus zu Fuß anlaufen.

Das Nadelöhr durch Herdecke musste ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Hierbei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei, 2 Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hilfeleistungszug der Feuerwehr waren ca. 1,5 h im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Pressestelle
Gene-Joy Wagner
Telefon: +49 (0) 163 38 00 967
E-Mail: gene.wagner@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

