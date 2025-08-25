Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Auslaufender Kraftstoff und First Responder am Sonntagnachmittag

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke rückte am Sonntag gegen 14:26 Uhr zum Wittbräucker Waldweg aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Wagens tropfte. Der ausgelaufene Kraftstoff wurde mit Bindemittel abgestreut, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dem Fahrzeughalter wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben.

Kurz darauf wurde die Feuerwehr in die Zeppelinstraße zu einem medizinischem Notfall gerufen. Die Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der Patient wurde nach der weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell