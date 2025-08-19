Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall auf Dortmunder Landstraße

Herdecke (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Dortmunder Landstraße ein Auffahrunfall zu dem die Feuerwehr Herdecke alarmiert wurde.

Auf Höhe einer Tankstelle an der Kreuzung Gahlenfeldstraße war es zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Opel auf das Heck eines Mercedes aufgefahren war.

Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet und eine Person dem Krankenhaus zugeführt.

Die Feuerwehr sicherte in Zusammenarbeit mit der Polizei die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab. Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut.

Abschließend wurden die Fahrzeuge abgeschleppt und die Fahrbahn durch den Straßenbaulastträger gereinigt.

